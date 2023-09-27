Армения приняла более 200 раненых из Нагорного Карабаха

Армения приняла 237 пострадавших из Нагорного Карабаха, включая людей, получивших ожоги в результате взрыва в Степанакерте. Раненых продолжают подвозить, сообщили в Минздраве Армении.

«На 11:00 часов в медицинские организации республики доставлены 237 человек, из них 142 – вертолетами, 95 – машинами скорой помощи. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минздраве подчеркнули, что это общее число пострадавших при вооруженном столкновении и в результате взрыва на АЭС.

Российские миротворцы помогают врачам с потоком пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе. Из госпиталя и карабахского медцентра людей вывозят санитарной авиацией в профильные медучреждения, сообщили в Минобороны РФ.

«На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно», – рассказал начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.

По данным армянского Минздрава, по меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе рядом с автодорогой Степанакерт-Аскеран. ЧП произошло 25 сентября.

Ереван, Наталья Рязанова

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