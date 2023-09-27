При обстреле в Курской области пострадала женщина

Сегодня днем несколько районов Курской области подверглись атакам со стороны Украины. В результате были повреждены здания, также легкое ранение получила женщина.

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, несколько прилетов зафиксированы в селе Локоть Рыльского района. Повреждения получили два дома и надворные постройки.

«Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась», – написал глава региона в своем телеграм канале.

Кроме того, атака с помощью дрона стала причиной разрушений на территории частного предприятия в деревне Гирьи Беловского района. Повреждены здание и несколько единиц техники.

«В Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. Пострадавших и разрушений нет», – добавил губернатор.

Курск, Зоя Осколкова

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