Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Тюмени

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени. В результате один человек отправлен в больницу, более 200 человек эвакуированы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось около сразу после полуночи по местному времени 28 сентября в пятиэтажке на улице Геологоразведчиков. Взрыв прогремел в квартире на пятом этаже, но пожара не случилось. Прибывшие спасатели эвакуировали 204 человека, в том числе 39 детей. Один человек пострадал, его отвезли в больницу.

Внешних разрушений здания и несущих стен нет. Всех жильцов на ночь разместили в гостинице. Им разрешат вернуться кв квартиры после проверки дома на безопасность и пригодность для проживания, сообщили в администрации города.

Пока дом отключили от всех коммуникаций и на внеочередном заседании комиссии по ЧС признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Опустевшую пятиэтажку охраняет полиция.

Прокуратура Тюменской начала проверку причин и условий происшествия, даст оценку безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Ведомство также взяло на контроль размещение жителей пострадавшего дома и оказание им необходимой помощи, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В подмосковной Балашихе взрыв газа в девятиэтажном доме привел к обрушению трех этажей. В результате ЧП погибли семь человек, в их числе двое спасателей, пострадали 27 человек.

Тюмень, Наталья Рязанова

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