Взрыв газа обрушил три этажа жилого дома в Балашихе, есть жертвы

Взрыв газа произошел в девятиэтажном газифицированном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило МЧС России. Из-за взрыва произошло обрушение трех этажей, повреждены минимум 10 квартир, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате происшествия, по данным РИА «Новости», погиб один человек, еще двое пострадали, их госпитализировали. В то же время «Интерфакс» сообщает о двух погибших. На месте инцидента ведется разбор завалов.

«Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», – написал Воробьев в Telegram.

В результате взрыва газа есть погибший, еще два человека остаются под завалами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, еще два человека пострадали, их доставили в больницу.

Меж тем, по информации «Интерфакса», погибших двое. «По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми», – заявили агентству в экстренных службах.

В разборе завалов задействованы 26 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС – 7 человек и две единицы техники.

По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Главного следственного управления СКР по Московской области.

Прокуратура Подмосковья контролирует ход расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

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