В Уфе пассажирский автобус насмерть сбил пенсионера

Рейсовый автобус насмерть сбил 62-летнего мужчину в Уфе. Пассажиры в салоне автобуса не пострадали, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Авария случилась в Кировском районе Уфы около полудня 28 сентября. Автобус ехал по маршруту «ТСК Пушкинский»-Роддом №4 с десятью пассажирами в салоне. Пожилой мужчина решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода, и водитель автобуса не успел затормозить.

«Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Из числа пассажиров никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы», – говорится в сообщении.

В Свердловской области пассажирский автобус насмерть сбил девятилетнюю девочку. Водитель не пропустил школьницу, которая шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Уфа, Наталья Рязанова

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