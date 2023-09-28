В Испании подросток с ножом набросился на одноклассников и учителей

Ученик средней школы в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера напал с ножом на учеников и учителя. Пострадали три школьника и учительница, которой требуется срочная операция, передает ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился утром 28 сентября. Учительница пыталась остановить 14-летнего напавшего и пострадала больше остальных. Ее в тяжелом состоянии из-за раны глаза отвезли в больницу. Трое школьников получили легкие раны, им оказали медпомощь.

Всех учащихся и персонал школы эвакуировали в связи с инцидентом. Со свидетелями происшествия работают психологи.

По данным полиции, у напавшего аутическое расстройство и он не попадает под уголовную ответственность. Учителя рассказали, что подросток и раньше участвовал в драках на территории школы.

В Великобритании подросток напал с ножом на учителя в средней школе. Мужчину срочно отвезли в больницу, а ученика задержали.

Мадрид, Наталья Рязанова

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