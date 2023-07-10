Британский подросток с ножом напал на учителя

Подросток напал с ножом на учителя в средней школе в британском городе Тьюксбери. Мужчину срочно отвезли в больницу, а ученика задержали, пишет The Guardian.

Нападение произошло около 09:08 часов 10 июля. На вызов из школы отправили три бригады скорой помощи и полицейский патруль. Администрация школы подтвердила, что ранен мужчина-учитель. Полиция задержала подростка, мотивы и обстоятельства нападения выясняются.

Администрация временно закрыла школу для посещения, в том числе родителями. Всем разослали электронные письма с заверением, что жизням и безопасности учеников ничто не угрожает, а инцидент исчерпан.

Ученик одной из школ бразильского Сан-Паулу ворвался в класс и бросился с ножом на учителей и учеников. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Тьюксбери, Наталья Рязанова

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