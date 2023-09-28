В Череповце нашли младенца в мусоропроводе

Жительница Череповца нашла в мусоропроводе своего дома тело младенца. Прибывшие медики подтвердили, что малыш мертв. Следственный комитет занялся этим случаем, сообщили в управлении ведомства по Вологодской области.
Утром 28 сентября женщина позвонила в службу спасения и рассказала, что увидела младенца в мусоропроводе. Прибывшая бригада скорой помощи подтвердила, что ребенок мертв. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти.
На месте находки работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить обстоятельства смерти ребенка и установить его мать.
В администрации города уточнили, что младенца бросили в мусоропровод в доме № 3 по Северному шоссе.
В Санкт-Петербурге 24-летняя мать выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод. Женщина воспитывает двух малолетних детей и заявила, что третий малыш родился мертвым.
Череповец, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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