В Череповце нашли младенца в мусоропроводе

Жительница Череповца нашла в мусоропроводе своего дома тело младенца. Прибывшие медики подтвердили, что малыш мертв. Следственный комитет занялся этим случаем, сообщили в управлении ведомства по Вологодской области.

Утром 28 сентября женщина позвонила в службу спасения и рассказала, что увидела младенца в мусоропроводе. Прибывшая бригада скорой помощи подтвердила, что ребенок мертв. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти.

На месте находки работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить обстоятельства смерти ребенка и установить его мать.

В администрации города уточнили, что младенца бросили в мусоропровод в доме № 3 по Северному шоссе.

В Санкт-Петербурге 24-летняя мать выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод. Женщина воспитывает двух малолетних детей и заявила, что третий малыш родился мертвым.

Череповец, Наталья Рязанова

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