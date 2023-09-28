Суд отправил контрабандистов в колонию за продажу леса на 407 млн рублей

Суд в Чите приговорил к долгим срокам лишения свободы группу контрабандистов. Они незаконно продали лесоматериалы на 407 млн рублей, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обвинение доказало, что в 2017-2020 годах шесть человек скупали незаконно заготовленную в Забайкалье древесину. Потом продавали ее по фиктивным документам, отправляя по железной дороге.

Всего продано более 40 тыс. куб. м древесины различных пород стоимостью более 407 млн рублей. Главарь преступной группы только за 2018-2019 годы отмыл более 11 млн рублей через фирму, в которой являлся директором.

Суд признал подсудимых виновными в создании и участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов, отмывании денег, полученных в результате преступления. Организатора приговорили к 18 годам в колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей. Остальные члены группы получили по 9-11 лет лишения свободы со штрафами от 200 до 700 тыс. рублей.

Напомним, суд в Чите приговорил китайца Синь Сюэ Мина к девяти годам в колонии строгого режима за организацию контрабанды леса. Осужденный и его соучастники переправили из России в Китай древесину на 2,6 млрд рублей.

Чита, Наталья Рязанова

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