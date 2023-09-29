У Южных Курил произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Южных Курил. Жители Курильска ощутили подземные толчки силой до трех баллов, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Землетрясение случилось ранним утром по местному времени в акватории Тихого океана. Эпицентр залегал на глубине 66 км в 123 км от острова Итуруп и в 135 км на юго-восток от города Курильск.

«Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Курильского городского округа: в Курильске, селах Рейдово и Китовое. Тревога цунами не объявлялась. По предварительной информации жертв и разрушений нет», – пояснили в МЧС.

Рабочие группы министерства обследуют жилые дома и объекты ЖКХ на предмет повреждений, пока ничего не нашли.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4. Жители краевой столицы ощутили подземные толчки на уровне 2-3 баллов.

Курильск, Наталья Рязанова

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