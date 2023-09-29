В Смоленске ученик принес в школу гранату

В Смоленске 11-летний ученик принес в школу гранату, которую нашел на улице. Он хотел сдать боеприпас в школьный музей.

Мальчик на входе в школу сразу заявил, что у него в портфеле взрывное устройство. На место вызвали полицейских и взрывотехников.

Выяснилось, что это – немецкая осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела. Боеприпас увезли на полигон и уничтожили.

Школьник рассказал, что нашел гранату во время прогулки. Ученик хотел добавить снаряд в коллекцию школьного музея.

Смоленск, Зоя Осколкова

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