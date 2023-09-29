Взрыв газа случился в жилом доме в Анкаре

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в турецкой Анкаре. Один человек погиб, здание сильно повреждено, передает Aydinlik.
ЧП случилось около 07:00 часов 29 сентября в квартире на первом этаже шестиэтажного дома. Из-за взрыва возник пожар, и тогда пожарные нашли погибшую 70-летнюю хозяйку квартиры. В доме временно отключили газ и электричество, специалисты выясняют причину взрыва.
Квартира, в которой случился инцидент, почти уничтожена. Взрывом окна выбило вместе с рамами, повреждены стены, пострадала квартира этажом выше. Специалисты проверят дом на безопасность для остальных жильцов.
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тюмени. Прибывшие спасатели эвакуировали 204 человека.
Анкара, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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