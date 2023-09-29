В Белгородской области ВСУ обстреляли школу и жилые дома

В Белгородской области зафиксированы прилеты нескольких снарядов. В результате были повреждены жилые дома и здание школы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, осколками снарядов повреждены два частных жилых дома, в них выбиты стекла, посечены фасады и крыша. Кроме того, повреждение получило здание местной школы. Гладков уточнил, что дети обучаются в дистанционном формате.

«Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается», – добавил губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

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