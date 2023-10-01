Минобороны сообщило о попытке ракетной атаки на Крым

Сегодня киевский режим предпринял новую попытку ракетной атаки на Крым. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«1 октября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе», – говорится в сообщении ведомства.

Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района, уточнили в минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов со своей стороны уточнил, что осколками повреждены складские помещения. «Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», – отметил он в своем телеграм-канале.

Симферополь, Светлана Антонова

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