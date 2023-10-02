В Карелии турист погиб при сплаве на каяках

Трехметровая волна накрыла каяки с туристами на Ладожском озере. Один человек погиб, один пострадал, рассказали в ГУ МЧС России по республике Карелия.

Тургруппа из восьми человек отправилась на пяти каяках с острова Валаам в деревню Укса. По пути их накрыла трехметровая волна, и один двухместный каяк перевернулся. Мужчина погиб, а его напарница получила переохлаждение. Туристы вызвали помощь.

Спасатели преодолели 18 км бездорожья, два километра пришлось пройти пешком, чтобы добраться до пострадавшей. Женщину эвакуировали и передали медикам, которые отвезут ее в местную больницу города Питкяранта.

В МЧС отметили, что туристы не зарегистрировали свой маршрут. Накануне их сплава министерство предупредило о неблагоприятной погоде и рекомендовало любым плавсредствам не выходить на Ладожское озеро.

В Пермском крае группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала во время сплава на катамаранах. Спасатели их нашли и выяснили, что путешественники задержались в пути из-за обмеления реки.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»