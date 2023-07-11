В Пермском крае нашли пропавшую группу туристов

Пропавшие в Пермском крае туристы оказались живы и здоровы. Они задержались из-за обмеления реки и продолжают свой маршрут, сообщила пресс-служба МЧС.

«Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово. Участники сплава не нуждаются в помощи спасателей и медиков. Тургруппа на четырех катамаранах заканчивает маршрут», – говорится в сообщении.

В региональном министерстве территориальной безопасности уточнили, что сухие пороги на реке Усьва растянулись на семь километров. Это замедлило движение группы. К месту поиска вылетал вертолет Ми-8 санавиации минздрава Пермского края с двумя врачами на борту. В дальнейшем медики проверят здоровье всех туристов.

Ранее днем стало известно, что группа туристов из 11 взрослых и 11 детей отправилась сплавляться по реке Усьва и в назначенное время не вышла на место встречи. В Пермском крае организовали поиски, которые осложнились тем, что туристы не зарегистрировали свой маршрут.

Пермь, Наталья Рязанова

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