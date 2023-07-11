В Пермском крае ищут группу туристов с 11 детьми

Группа туристов отправилась сплавляться по реке Усьва в Пермском крае и пропала. Среди пропавших 11 взрослых и 11 детей, пишет «КП».

Туристы отправились в путь на катамаранах 4 июля и 9 июля должны были выйти к поселку Средняя Усьва. На место встречи приехал автобус, но путешественников там не оказалось, на связь они не выходили. Группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

Родственники туристов сообщили о ЧП в экстренные службы. Пермская полиция отправила группу сотрудников на поиски пропавших. Связаться с полицейскими пока не удается – в тайге просто нет связи.

Руководитель туристической базы «Горная поляна» на Усьве Александр Косарев объяснил задержку туристов в пути обмелением реки в жаркое летнее время.

«Река мелкая, поэтому вместо сплава группы стоят лагерями или идут пешком, время в пути увеличивается», – сказал он в беседе с порталом properm.ru.

В Бурятии пятеро туристов из Новосибирска пропали без вести после опрокидывания катамаранов. Трое из группы в пять человек смогли сразу выбраться на берег. Позже спасатели нашли еще двух человек.

Пермь, Наталья Рязанова

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