Спасатели нашли двух из пяти пропавших в Бурятии туристов

Пятеро туристов из Новосибирска пропали без вести после опрокидывания катамаранов в Бурятии. Спасатели нашли место, где находятся двое из пропавших, остальных пока ищут, сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло 6 июля, когда группа новосибирцев совершала сплав по реке Снежная. Катамараны перевернулись, и восемь человек оказались в бурной речке. Трое сумели выбраться на берег, остальных унесло течением. Один из туристов добрался до зимовья и вызвал спасателей.

Утром 7 июля спасатели продолжили поиски и с вертолета увидели сигнал выживших.

«Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей», – пояснили в МЧС. Спасатели высадились в ближайшей точке и добираются до найденных мужчин пешком.

Поиски остальных туристов продолжаются. Задействованы 14 человек и пять единиц техники.

На Байкале турист на байдарке потерялся во время шторма. Его друга на резиновой лодке нашли спасатели.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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