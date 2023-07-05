На Байкале во время шторма пропал байдарочник

На Байкале разыскивают туриста на байдарке, который потерялся во время шторма. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

«Житель города Усть-Илимск сообщил, что его относит в море на резиновой лодке, своего товарища на байдарке он потерял из вида. Они двигались вдоль островов Ярки по направлению от поселка Нижнеангарск к северо-восточному побережью озера Байкал», – говорится сообщении.

Спасателям удалось обнаружить мужчину на лодке примерно в 2 км от берега. Вымокшего и уставшего его подняли на борт спасательного катера.

Поиски второго туриста продолжаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

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