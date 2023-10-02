Житель Тобольска попал в реанимацию после взрыва газа

Три человека пострадали при взрыве газа и сильном пожаре в Тобольске. Один пострадавший находится в реанимации, сообщили в правительстве Тюменской области.

Вечером 1 октября в квартире на пятом этаже многоквартирного дома взорвался газ. В результате начался пожар, огонь перекинулся на кровлю и распространился на 800 кв. м. С огнем боролись более 60 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС России. Открытое горение удалось ликвидировать только после часа ночи, а полностью потушили к четырем часам утра.

Бригада скорой помощи осмотрела пострадавших и трех человек отвезла в местную больницу.

«Двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии, один пациент в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснили в департаменте здравоохранения области.

Из дома эвакуировали 300 жильцов. Большая часть остановилась у родственников, остальных разместили в хостелах. Городские власти пообещали всем погорельцам помощь, в том числе с восстановлением документов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ, назначены все необходимые экспертизы, сообщили в ведомстве. Прокуратура начала проверку и взяла на контроль размещение жителей дома и соблюдение их прав, в том числе на компенсационные выплаты. Сотрудники прокуратуры дадут оценку тому, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в турецкой Анкаре. Один человек погиб, здание было сильно повреждено.

Тобольск, Наталья Рязанова

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