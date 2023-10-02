В Мексике 70 человек погибли и пострадали при обрушении крыши в церкви

Крыша церкви рухнула во время службы в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро в штате Тамаулипас. В результате 10 человек погибли, 60 пострадали. Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы и искать выживших, передает nmas.com.

По данным полиции, порядка 100 человек находились в церкви на обряде крещения, когда крыша рухнула прямо на прихожан. Стены также частично обвалились. Спасатели и местные жители разбирают завалы в поисках выживших, на месте работают кинологи.

Губернатор штата Америко Вильярреал подтвердил гибель 10 человек. Девять тел достали из-под завалов, еще одно пока нет. Среди жертв пять женщин, двое мужчин и трое детей.

Всех пострадавших осмотрели медики. Некоторым оказали первую помощь и отпустили долечиваться амбулаторно. 23 человек оставили под надзором врачей.

«Двое с серьезными травмами. У одной женщины травма позвоночника и перелом таза. У второго черепно-мозговая травма. Обоим проведены операции, они покинули операционную и получают соответствующую помощь», – сказал губернатор.

В Китае на школьном спортзале обрушилась крыша во время тренировки. 11 человек погибли, четверо пострадали.

Мехико, Наталья Рязанова

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