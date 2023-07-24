В КНР во время тренировки рухнула крыша школьного спортзала

Крыша на школьном спортзале в китайском городе Цицикар обрушилась в тот момент, когда внутри тренировалась женская команда по волейболу. 11 человек погибли, четверо пострадали. Почти все они – ученицы средних классов, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в средней школе Цицикар в провинции Хэйлунцзян вечером 23 июля. Под завалами оказались 15 человек, четырех удалось вытащить живыми, их отвезли в больницу.

Спасатели достали из-под завалов тела еще 11 человек. Сейчас проходит их опознание. Поисково-спасательная операция официально завершена.

Предварительно, причиной стали нарушения во время ремонта. Проливные дожди ускорили разрушение материала, что и привело к обрушению. Полиция задержала строителей, проводивших ремонт.

В США обрушилась крыша театра в американском штате Иллинойс. Один человек погиб, почти 30 пострадали.

Цицикар, Наталья Рязанова

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