В Тверской области из колонии сбежал осужденный за убийство

В Тверской области из колонии сбежал заключенный, отбывающий срок за убийство. Мужчину разыскивают более 100 сотрудник ФСИН.

Мужчина был осужден в 2013 году в Мурманске. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство, сообщает телеграм-канал «Shot». Сначала убийца находился в колонии строгого режима, а затем был переведен в колонию-поселения в городе Бежецк.

38-летнему осужденному оставалась два года до выхода на свободу, но он решил сбежать. Его отсутствие обнаружили в минувшие выходные.

В поисках беглеца задействованы сотрудники ФСИН и полицейские. Правоохранители уже проверили дом в деревне Шишково-Дуброво, где заключенный был зарегистрирован, но там никого не оказалось.

Тверь, Зоя Осколкова

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