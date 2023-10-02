Житель ЛНР попался на шпионаже в пользу Киева

ФСБ раскрыла канал передачи сведений военного характера украинской разведке. Подозреваемым стал житель Луганской народной республики, сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, информацию использовали для содействия ВСУ.

«Уроженец города Рубежное по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Подозреваемого задержали. Он стал фигурантом дела о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

В конце сентября в Керчи задержали местного жителя за передачу украинской стороне фотографий и видео отправленной в зону СВО военной техники.

Луганск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»