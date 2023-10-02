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Понедельник, 2 октября 2023, 12:21 мск

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Под Воронежем подростки попали в больницу после попытки сделать селфи на крыше поезда

Двое 16-летних подростков были госпитализированы после попытки сделать селфи на крыше поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Двое юношей и девушка забрались на крышу грузового вагона в северной части станции Россоши в Воронежской области. Дети собирались сделать эффектные фотографии для соцсетей.

В результате парней ударило током. Несовершеннолетних с электротравмами госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту травмирования подростков на железной дороге проверку проводит следственное управление на транспорте, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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