Пожар случился на шахте «Есаульская» в Кузбассе

Возгорание случилось на шахте «Есаульская» в Новокузнецком округе Кузбасса. Все люди вышли на поверхность, никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось около 12:58 по местному времени 3 октября на шахте «Есаульская». В МЧС поступил сигнал о пожаре, и прибывшие бригады уже к 13:25 часам ликвидировали возгорание.

По данным МЧС, порода загорелась на поверхности законсервированного ствола шахты. Люди самостоятельно вышли из шахты. Специалистов горноспасательных отрядов не вызывали.

В Оренбургской области более 400 человек эвакуировали из шахты из-за пожара. Загорелась буровая установка на глубине 1052 метров.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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