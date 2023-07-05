В шахте под Оренбургом произошел пожар

Более 400 человек эвакуировали из шахты Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел сегодня утром. Загорелась буровая установка «Бумер» на глубине 1052 метра. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Всего из шахты было эвакуировано 424 работника. Погибших и пострадавших нет.

Проводится расследование причин произошедшего.

Оренбург, Зоя Осколкова

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