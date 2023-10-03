В Ульяновске, где дети выпрыгнули из окна школы, возбудили уголовные дела

В Ульяновске возбудили два уголовных дела после того, как дети травмировались, выпрыгнув из окна школы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным канала, уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проверяются действия учительницы, которая была в тот момент в кабинете.

Инцидент произошел накануне в школе №64. Из-за нештатной ситуации на Ульяновской ТЭЦ-2 в учебном учреждении выключилось электричество, а затем сработала сигнализация. В одном из классов среди учеников началась паника, несколько детей решили эвакуироваться через окно на втором этаже.

По уточненным данным, у двоих школьников диагностированы переломы ног, еще один пострадавший поступил в больницу с компрессионным повреждением позвоночника.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»