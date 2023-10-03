В Нижневартовске стая собак напала на женщину

Стая бездомных собак напала на женщину в Нижневартовске. Животные не смогли серьезно ранить ее благодаря неравнодушному водителю, который отогнал стаю. Прокуратура и следователи проверяют обстоятельства инцидента.

В соцсетях быстро распространилась видеозапись происшествия с автомобильного регистратора. В кадре видно, как женщина катается по земле, пытаясь отбиться от собак. Водитель спас пострадавшую: остановился и разогнал собак. Прибывшая бригада скорой помощи отвезла женщину в больницу, состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

Пользователи соцсети возмутились бездействию местных властей, а некоторые пожаловались, что сами едва не пострадали от бездомных животных. В мэрии Нижневартовска заявили, что в службу спасения не поступали жалобы на бездомных собак в районе, где случилось ЧП.

Следственный комитет начал проверку инцидента на признаки халатности (ст. 293 УК РФ) и намерен дать правовую оценку работе чиновников, ответственных за своевременный отлов бездомных животных, сообщили в ведомстве.

Прокуратура также заинтересовалась инцидентом и готова принять меры прокурорского реагирования по итогам проверки.

В Свердловской области стая бродячих собак напала на десятилетнюю девочку. Один из псов успел укусить ребенка, пока проходившая мимо женщина не отогнала животных.

Нижневартовск, Наталья Рязанова

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