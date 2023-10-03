ВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке

ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Снаряд попал в котельную, где недавно завершили ремонт.

«Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода. Будем оперативно устранять повреждения», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Сальдо заверил, что больницу подготовят к зимнему периоду несмотря на повреждения. Губернатор отметил негуманность украинских атак на социальные объекты и пригрозил ответными мерами.

«Наши артиллеристы и лётчики станут ещё яростнее уничтожать противника и его технику на правом берегу. Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят ещё», – добавил он.

Ранее при обстреле с украинской стороны Херсонской области погиб мужчина, десять человек были ранены.

Херсон, Наталья Рязанова

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