Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Крыму

Российская авиация разбила украинский катер и три гидроцикла неподалеку от побережья Крыма. Диверсанты ВСУ пытались высадиться на полуостров, но были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник уточнил, что неподалёку от села Оленевка российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами. В результате все 13 террористов были уничтожены. Члены ДРГ были вооружены винтовками M4 и осколочными гранатами.

«Со стороны сотрудников погранслужбы раненых и погибших нет», – добавил собеседник.

В конце августа крымский кемпинг с туристами «Оленевка Village» был обстрелян. К берегу направлялись две резиновые лодки с 10 вооруженными пассажирами, но быстро скрылись, когда увидели, что их заметили.

Москва, Наталья Рязанова

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