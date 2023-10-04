В Ленобласти пенсионерка впала в кому после падения в автобусе

В Ленинградской области рейсовый автобус резко затормозил перед пешеходным переходом, и 67-летняя женщина в салоне упала. Она получила травму головы и впала в кому, передает портал 78.ru.

ЧП случилось на 16-м км Приозерского шоссе во Всеволожском районе. Дорогу перебегал пьяный мужчина, и водитель автобуса затормозил, чтобы его не сбить. От резкого торможения 67-летняя женщина в салоне не удержалась на ногах. Результатом стала черепно-мозговая травма и кома. Дочь пострадавшей написала заявление в полицию.

«Там есть переход, который перебегал пьяный мужчина, водитель резко затормозил. В это время мама упала и ударилась головой, не знаю обо что, потеряла сознание», – рассказала дочь Марина со слов других пассажиров и своей родственницы, ехавшей в том же автобусе.

В Уфе рейсовый автобус насмерть сбил 62-летнего мужчину, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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