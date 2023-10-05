Шестибалльное землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от японского острова Торисима в Тихом океане. Подземные толчки привели к образованию цунами, которое докатилось до острова Хатидзёдзима, передает телеканал NHK.

Землетрясение зарегистрировали около 11:00 поместному времени у цепи островов Идзу. Эпицентр находился на глубине 10 км. Сейсмособытие не причинило вреда, но вызвало высокие волны.

Экстренные службы Японии объявили предупреждение о цунами и рекомендовали жителям островов Идзу эвакуироваться с опасной территории.

«На острове Хатидзёдзима в 12:17 зафиксировали 30-сантиметровые волны цунами. Метеорологическое агентство советует жителям района сохранять бдительность в течение недели из-за риска афтершоков», – говорится на сайте телеканала.

Позже метеорологи отменили предупреждение о цунами. Они отметили, что сейсмическая активность в регионе растет со 2 октября и возможны новые мощные подземные толчки.

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии в конце мая. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Токио, Наталья Рязанова

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