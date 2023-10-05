В Башкирии двое подростков погибли в ДТП по вине 16-летнего водителя

Девочка 13 лет и парень 19 лет погибли в результате ДТП в Альшеевском районе Башкирии. Подросток за рулем не справился с управлением Hyundai Creta, и машина свалилась в кювет.

Авария случилась вскоре после 02:00 часов в ночь на 5 октября на 70-м км автодороги Стерлитамак-Раевский. Предварительно, 16-летний подросток без спроса взял машину матери и решил покатать своих друзей. В пути не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась, сообщили в ГИБДД республики.

13-летняя девочка погибла на месте. Двух 19-летних парней с разными травмами отвезли в больницу, но один позже умер в реанимации. Несовершеннолетний водитель тоже в больнице.

Специалисты выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура организовала проверку для оценки работы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних и того, как родители участников аварии выполняли свои обязанности по воспитанию.

В Бурятии автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 14-летний водитель и его 12-летняя пассажирка попали в больницу с травмами.

Уфа, Наталья Рязанова

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