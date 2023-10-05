Россиянин передавал спецслужбам Украины данные о передвижении военной техники

Во Владимирской области задержали мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о передвижении российской военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», – говорится в сообщении.

Мужчина получил деньги за свои действия, что подтверждается распиской. Он должен был предоставить СБУ данные о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Владимир, Зоя Осколкова

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