В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

Школьник умер во время урока физкультуры в одной из школ Красноярска. Во время бега 11-летний ребенок вдруг потерял сознание, рассказали в прокуратуре края.

ЧП случилось около 08:10 по местному времени 6 октября в самом начале урока физкультуры. Ученики пятого класса бегали по кругу, когда один из мальчиков резко побледнел и потерял сознание. Учителя и школьный медик пытались реанимировать ребенка до прибытия специалистов. Потом им занялась реанимационная бригада, но мальчик умер.

«Проводится процессуальная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура взяла результаты СМЭ на контроль и организовала собственную проверку обстоятельств инцидента.

Ученик одной из школ Симферополя умер после урока физкультуры. Девятиклассник упал без сознания на стадионе, а позже умер от остановки сердца.

Красноярск, Наталья Рязанова

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