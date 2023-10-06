В Калмыкии в сосисках нашли геном чумы свиней

Специалисты выявили геном геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках на прилавке одного из магазинов Элисты. Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел карантин в торговой точке.
Специалисты взяли пробы сосисок «Баварских» в рамках мониторинга АЧС, и проба оказалась положительная.
«Отобрана одна проба пищевой продукции производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе выявлен геном вируса АЧС», – сообщили в Управления ветеринарии республики.
Власти республики ввели карантин в магазине, передает ТАСС.
АЧС относится к списку особо опасных болезней животных, но не опасен для людей. В мире не зарегистрировано не одного случая заражения человека.
Специалисты Забайкалья в 593 магазинах региона нашли колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней. Производитель зараженной колбасы зарегистрирован во Владимире.
Элиста, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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