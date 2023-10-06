В Калмыкии в сосисках нашли геном чумы свиней

Специалисты выявили геном геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках на прилавке одного из магазинов Элисты. Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел карантин в торговой точке.

Специалисты взяли пробы сосисок «Баварских» в рамках мониторинга АЧС, и проба оказалась положительная.

«Отобрана одна проба пищевой продукции производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе выявлен геном вируса АЧС», – сообщили в Управления ветеринарии республики.

Власти республики ввели карантин в магазине, передает ТАСС.

АЧС относится к списку особо опасных болезней животных, но не опасен для людей. В мире не зарегистрировано не одного случая заражения человека.

Специалисты Забайкалья в 593 магазинах региона нашли колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней. Производитель зараженной колбасы зарегистрирован во Владимире.

Элиста, Наталья Рязанова

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