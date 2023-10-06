Под Псковом сотрудников полиции встретили вилами и ножом

Сожители напали с вилами и ножом на сотрудницу ПДН и сопровождавших ее полицейских в Пустошкинком район Псковской области. Подозреваемые ранили женщину и пытались сбежать, но их задержали.

Жители псковской деревни обратились в полицию, потому что с лета не видели десятилетнего мальчика. 5 октября сотрудники ПДН и соцзащиты в сопровождении полиции приехали проверить условия проживания ребенка. Их встретили 40-летний отец и 32-летняя мать мальчика.

Сотрудники попросили сожителей показать документы, но те схватились за вилы и нож и бросились на визитеров. По данным УМВД по региону, участковый был несколько раз ранен ножом, его отвезли в больницу. Подозреваемые сбежали. Телеграм-канал Shot сообщил, что ранена была сотрудница ПДН: она получила 10 ножевых ранений.

Их нашли в землянке на болотах поблизости от соседней деревни. Вместе с родителями находился мальчик. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых снаряженный обрез гладкоствольного оружия, патроны к нему, шесть ножей.

«Расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу», – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В Кемеровской области вооруженный ножами мужчина напал на отдел МВД. Были ранены двое сотрудников.

Псков, Наталья Рязанова

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