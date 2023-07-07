В Кузбассе мужчина с ножами напал на отделение полиции

В Кемеровской области неадекватный мужчина, вооруженный ножами, напал на отдел МВД. В результате были ранены двое сотрудников.

Инцидент произошел в городе Киселевске. 32-летний местный житель пришел к отделу МВД с ножами и попытался проникнуть в здание. Дежурный заблокировал дверь и вызвал Росгвардию.

В это время хулиган ударил ножом в смотровое окно. У него была несвязанная речь, убирать оружие он отказался, а затем напал на оперативников и сбежал, перепрыгнув через забор. В скором времени дебошира удалось задержать. Оказалось, что ранее он привлекался за употребление наркотиков.

Пострадавшим сотрудникам оказали медицинскую помощь, ранения оказались не опасны для жизни, передает телеграм-канал «Baza».

Кемерово, Зоя Осколкова

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