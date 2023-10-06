Житель Канады отказался пожать руку премьер-министру страны Джастину Трюдо. Мужчина обвинил политика в потере страны и поддержке киевского режима.

В соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) быстро распространяется видеозапись того, как Трюдо вышел поприветствовать граждан. Он пожал руку нескольким гражданам, но мужчина за кадром отказался от предложенного рукопожатия. Он упрекнул Трюдо в том, что тот «потерял страну», а полученные от своих граждан налоги тратит на помощь Украине.

«Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», – заявил мужчина за кадром.

Трюдо заявил, что мужчина знает «много фейков из России», а все обвинения списал на российскую пропаганду. Вслед уходящему премьеру гражданин прокричал, что Трюдо сам «всё зацензурировал» и распространяет фейки.

Ранее во Франции заявили, что президент Украины Владимир Зеленский толкает на смерть тысячи своих граждан и разоряет 90% мира.

Оттава, Наталья Рязанова

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