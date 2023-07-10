Во Франции Зеленского обвинили в разорении 90% мира

Президент Украины Владимир Зеленский толкает на смерть тысячи своих граждан и разоряет 90% мира, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. По его мнению, поэтому страны Латинской Америки выступили против участия украинского лидера в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите, в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Глава правительства Испании Педро Санчес пригласил Зеленского на саммит. При этом, украинский президент высказал недовольство тем, что не все латиноамериканские страны поддерживают Киев в намерении вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

Лидеры стран-участниц СЕЛАК отказались подтвердить приглашение для Зеленского, а из итогового документа вычеркнули все упоминания Украины, узнало издание Euractiv.

Ранее Владимир Зеленский обвинил НАТО в трусости перед Россией, поскольку на полях саммита альянса не будут обсуждать приглашение Украины в альянс.

Москва, Наталья Рязанова

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