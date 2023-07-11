Новая военная помощь Киеву не сможет изменить ситуацию, потому что Украине пришел конец, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор обратил внимание, что украинский конфликт сильно повлиял на страны НАТО. Внутри альянса произошел раскол, и многие государства находятся в отчаянии.

Американские чиновники, в их числе сотрудники Пентагона, признали, что начальный этап украинского контрнаступления «не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов». Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что президент Украины Владимир Зеленский толкает на смерть тысячи своих граждан и разоряет 90% мира.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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