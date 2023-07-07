Член оборонного комитета ЕП призвал к миру на Украине на условиях России

Запад должен настоять на мире на Украине на российских условиях, уверен член комитета Европарламента по безопасности и обороне француз Эрве Жювен. Затягивая конфликт, Европа способствует «демографическому самоубийству», заявил политик в интервью изданию Stratpol.

Политика Запада, якобы направленная на прекращение конфликта на Украине, привела к демографическому кризису и дестабилизации безопасности в регионе, заявил Жювен.

«Сегодня Европа способствует демографическому самоубийству. Умирают десятки тысяч людей, еще миллионы украинцев покидают свою страну, чтобы никогда не вернуться», – сказал политик.

Он уверен, что мир на Украине возможен. Но для этого Запад должен принять требования России относительно ее безопасности.

«Европа должна двигаться к миру. Это прежде всего прекращение огня, установление гарантий безопасности русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России. Такое мирное соглашение даст гарантии безопасности как Украине, так и России. К сожалению, Европа отказывается идти по этому пути», – посетовал Жювен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров. Но сейчас Киев отказывается от дипломатического урегулирования, как и Вашингтон, который «осуществляет прямое руководство киевским режимом».

«Пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем. Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей. В настоящий момент политико-дипломатические средства являются недоступными», – сказал Песков в ходе брифинга.

Москва, Наталья Рязанова

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