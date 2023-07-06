Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с чешским коллегой Петром Павлом в четверг, 6 июля, обвинил НАТО в трусости перед Россией и заявил, что на полях предстоящего саммита альянса будут обсуждаться и решаться «другие очень важные вещи» кроме приглашения Украины в альянс, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос о приеме Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, глава киевского режима сказал: «Понимаю сложности с тем или иным, как говорят «вордингом» (текст, который говорят герои видеоролика, – прим.ред.), чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров альянса… Кто-то еще озирается на Москву, кто-то боится России. Хотя я считаю, что в такой момент велик шанс показать смелость альянса и прочность альянса».

«Там (на саммите НАТО в Вильнюсе, – прим.ред.) будут обсуждаться другие очень важные вещи. На поле боя много чего не хватает, и саммит дает возможность обсуждать и договариваться о поддержке партнерами новыми пакетами украинских воинов», – добавил Зеленский.

Прага, Иван Бабурин

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