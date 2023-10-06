СМИ: Сын Байдена потратил на наркотики и проституток деньги, отложенные на обучение собственной дочери

Отложенные на обучение дочери 20 тысяч долларов сын президента США Джо Байдена Хантер потратил на алкоголь, наркотики и проституток, – сообщает в пятницу, 6 октября, Daily Mail.

Со ссылкой на обнародованную электронную переписку сына президента США британское издание пишет, что «в конце 2018 года Хантер Байден забрал 20 тысяч долларов из сбережений, отложенных на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками».

Вашингтон, Иван Бабурин

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