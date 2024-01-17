На пистолетной кобуре Хантера Байдена обнаружили следы наркотиков

Следователи в США обнаружили следы наркотического вещества на чехле, в котором сын американского президента Хантер Байден держал свой пистолет. Об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее адвокаты Хантера Байдена просили снять с него обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, которое запрещено лицам с наркозависимостью. Новые данные позволяют отклонить эту просьбу.

«Следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил свой пистолет», – приводит телеканал заявление прокуратуры.

Хантера Байдена обвиняют в том, что он указал ложные сведения относительно употребления им запрещенных веществ, когда заполнял документы при покупке пистолета в 2018 году. Сын Джо Байдена эти обвинения отвергает, при этом ранее в своих мемуарах он упоминал, что в это время страдал наркозависимостью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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