В США опубликовали 700 страниц о связах Джо Байдена с делом сына

Республиканцы из Палаты представителей США опубликовали 700 страниц из дела Хантера Байдена на фоне начавшегося расследования для импичмента президенту США Джо Байдену. Многие документы доказывают вовлеченность хозяина Белого дома в дела сына и следствие против него, передает CNN.

В открытом доступе оказались переписка прокуроров с осведомителями, отчеты, стенограммы допросов свидетелей, заметки со встреч и другие документы. В них есть свидетельства того, как расследованию препятствовали каждый раз, когда всплывало имя Джо Байдена, отмечает телеканал. В переписке есть спор между двумя прокурорами о том, включать ли имя президента в ордер на обыск, и о смягчении позиции следствия в отношении Хантера.

«Республиканцы надеются, что эти документы подкрепят обвинения в расследовании по импичменту президента Джо Байдена. В частности, что следователи установили границы, защищающие Байдена и его семью», – говорится на сайте телеканала.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что этот шум вокруг расследования преследует одну цель: потрепать нервы демократам и подорвать их позиции в предвыборной гонке.

«Даже если в сенате импичмент предсказуемо провалится, угроза позорного изгнания с поста президента будет довлеть над Байденом и демпартией в предвыборный год. Цель республиканцев понятна: попортить нервы демократам и подорвать их позиции накануне выборов. И им, скорее всего, это удастся», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что политика в США становится все более шаткой, как и позиция президентской власти. Если в 20-м веке импичмент воспринимался как «нечто страшное, немыслимое», то сейчас почти становится нормой.

Осенью 2022 года представители Республиканской партии США заявили, что готовят процедуру импичмента президента Джо Байдена. Документ о начале расследования, по итогам которого может быть объявлен импичмент, долго ходил по инстанциям, пока в середине сентября 2023 года спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не объявил, что комитет запускает расследование в рамках процедуры импичмента в Байдена.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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