Хантера Байдена обвинили в неуплате $1,4 млн налогов

Прокуратура обвинила Хантера Байдена в подаче поддельных деклараций и неуплате налогов в сумме 1,4 млн долларов. Сыну президента США Джо Байдена может грозить до 17 лет тюрьмы, передает Fox News.

По версии обвинения, Хантер с 2016 по 2019 налоговый год использовал схему уклонения от налогов и потратил «на экстравагантный образ жизни» деньги, которые должен был отдать государству.

Расходы Хантера в 2016 году составил около миллиона долларов, в 2017-м – 1,4 мл, в 2018-м – 1,8 млн, в 2019-м – 600 тыс. долларов. При этом, в 2020 году он получил более 1,2 млн долларов финансовой поддержки.

«С 2016 года по 15 октября 2020 года обвиняемый тратил деньги на наркотики, услуги эскорта, роскошные отели, аренду недвижимости, редкие автомобили, одежду, то есть на все, кроме налогов», – цитирует документ телеканал.

В середине сентября 2023 года Хантера Байдена обвинили в том, что он обманом заставил торговца оружием продать ему пистолет. Это был первый в истории США случай, когда сына действующего президента обвинили по уголовной статье.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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