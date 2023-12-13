Сын Джо Байден отказался явиться в Конгресс для дачи показаний, но сделал заявление для прессы

Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался явиться по повестке на слушания в Конгресс США для дачи показаний по делу об импичменте своего отца, однако выступил у здания американских законодателей перед СМИ с заявлением, в котором обвинил республиканцев в преследовании его семьи, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию американских телеканалов.

В ходе своего выступления Хантер Байден сказал: «Республиканцы ведут против меня и членов моей семьи незаконное расследование на основе подтасовок, манипуляций и лжи. Республиканцы так часто лгали о каждом аспекте моей личной и профессиональной жизни, что в эту ложь поверило слишком много людей».

«Я буду давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требуют законодатели. …Мой отец не был вовлечен в финансовом плане в мой бизнес, ни когда я был практикующим юристом, ни членом правления Burisma, ни в мои партнерские отношения с китайским частным предпринимателем, ни в мои инвестиции в стране или за рубежом. Республиканцы высмеивали мою борьбу с зависимостью. Они унижали меня во время моего восстановления и пытались обесчеловечить меня, чтобы опозорить моего отца, который всю свою жизнь посвятил служению обществу», – заявил журналистам сын президента США и добавил: «Да, во время борьбы с наркотической зависимостью я крайне безответственно относился к своим доходам. Но абсурдно считать это основанием для импичмента нынешнего главы государства. Это бесстыдство! Нет никаких доказательств в пользу утверждений о том, что мой отец был вовлечен в мой бизнес, потому что этого не было».

Отвечать на вопросы СМИ сын президента США отказался.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube