ПВО сбила переделанную Киевом ракету от С-200 в районе Крыма

Киевский режим вновь пытался атаковать Крым. Но отправленная ВСУ переделанная ракета от комплекса С-200 была сбита российской системой ПВО.

«Около 18:00 мск предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета обнаружена и уничтожена в воздухе», – рассказали в Минобороны РФ.

В ночь на 7 октября ВСУ отправили в атаку на Крым беспилотник, но в 10 км от российского побережья аппарат был сбит. Задействованы средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота.

Москва, Наталья Рязанова

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